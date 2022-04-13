Одна из самых молодых участниц Токийской олимпиады погибла во время тренировки
10 апреля во время тренировки погибла 17-летняя тунисская яхтсменка Эя Гезгез, сообщает CNN.
Она тренировалась со своей сестрой близнецом Саррой. Во время тренировки их лодка перевернулась из-за сильного ветра.
Эя и Сарра принимали участие в Токийской олимпиаде. Эя была самой младшей спортсменкой сборной Туниса в Токио (Сарра старше на две минуты).
Сестры выступали в классе 49er FX.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 13 апреля 2022
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