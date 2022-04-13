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NEWSru.co.il :: Спорт13 апреля 2022 г., 10:57

Одна из самых молодых участниц Токийской олимпиады погибла во время тренировки

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Одна из самых молодых участниц Токийской олимпиады погибла во время тренировки

10 апреля во время тренировки погибла 17-летняя тунисская яхтсменка Эя Гезгез, сообщает CNN.

Она тренировалась со своей сестрой близнецом Саррой. Во время тренировки их лодка перевернулась из-за сильного ветра.

Эя и Сарра принимали участие в Токийской олимпиаде. Эя была самой младшей спортсменкой сборной Туниса в Токио (Сарра старше на две минуты).


Сестры выступали в классе 49er FX.

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