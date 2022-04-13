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NEWSru.co.il :: Спорт13 апреля 2022 г., 10:43

НБА. "Бруклин" и "Миннесота" вышли в плэй-офф

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Бруклин Нетс - Кливленд Кавальерз 115:108

Начался плэй-инн Национальной баскетбольной лиги. "Бруклин Нетс" и "Миннесота Тимбервулвз" вышли в плэй-офф.

Бруклин Нетс - Кливленд Кавальерз 115:108

По 34 очка набрали Дариус Гарланд (Кливленд) и Кайри Ирвинг (Бруклин) (+12 передач).

"Кавалеристы" в финале плэй-инн сыграют с победителем пары "Атланта Хоукс" - "Шарлотт Хорнетс".

Миннесота Тимбервулвз - Лос-Анджелес Клипперс 109:104


"Волки" выиграли последнюю четверть 31:20.

"Клипперс" сыграет с победителем матча "Сан-Антонио Сперс" - "Нью-Орлеан Пеликанз".

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