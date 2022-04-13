НБА. "Бруклин" и "Миннесота" вышли в плэй-офф
Начался плэй-инн Национальной баскетбольной лиги. "Бруклин Нетс" и "Миннесота Тимбервулвз" вышли в плэй-офф.
Бруклин Нетс - Кливленд Кавальерз 115:108
По 34 очка набрали Дариус Гарланд (Кливленд) и Кайри Ирвинг (Бруклин) (+12 передач).
"Кавалеристы" в финале плэй-инн сыграют с победителем пары "Атланта Хоукс" - "Шарлотт Хорнетс".
Миннесота Тимбервулвз - Лос-Анджелес Клипперс 109:104
"Волки" выиграли последнюю четверть 31:20.
"Клипперс" сыграет с победителем матча "Сан-Антонио Сперс" - "Нью-Орлеан Пеликанз".
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 апреля 2022
Проигрывая "-14", "Апоэль" вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Проигрывая "-14", "Апоэль" вышел в полуфинал Лиги чемпионов
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 апреля 2022
Умер знаменитый центровой, сыгравший почти 1000 игр в НБА
Умер знаменитый центровой, сыгравший почти 1000 игр в НБА
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 апреля 2022
Чемпионат Израиля по баскетболу. "Маккаби" проиграл в Холоне
Чемпионат Израиля по баскетболу. "Маккаби" проиграл в Холоне
// NEWSru.co.il // Спорт // 09 апреля 2022
Евролига. "Реал" проиграл "Баварии". "Маккаби" на пятом месте
Евролига. "Реал" проиграл "Баварии". "Маккаби" на пятом месте