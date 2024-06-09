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Чемпионат Европы по легкой атлетике. Сборная Израиля завоевала серебряную медаль в полумарафоне

время публикации: 09 июня 2024 г., 12:01 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 12:01
Чемпионат Европы по легкой атлетике. Сборная Израиля завоевала серебряную медаль в полумарафоне
AP Photo/Domenico Stinellis

В Риме продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике. В полумарафоне сборная Израиля завоевала серебряную медаль.

В забеге участвовали шесть израильских бегунов: Хаймро Аламе, Гирмау Амаре, Гашау Аяле, Годадау Белачеу, Тесема Моджес и Мару Тефери.

В командный зачет пошли три лучших результата.

Зачетное время сборной Израиля 3 часа 4 минуты 9 секунд.

Победили итальянцы (3 часа 3 минуты 34 секунды).

Бронзовые медали завоевали испанцы (3 часа 6 минт 44 секунды).

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