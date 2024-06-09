Чемпионат Европы по легкой атлетике. Сборная Израиля завоевала серебряную медаль в полумарафоне
время публикации: 09 июня 2024 г., 12:01 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 12:01
В Риме продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике. В полумарафоне сборная Израиля завоевала серебряную медаль.
В забеге участвовали шесть израильских бегунов: Хаймро Аламе, Гирмау Амаре, Гашау Аяле, Годадау Белачеу, Тесема Моджес и Мару Тефери.
В командный зачет пошли три лучших результата.
Зачетное время сборной Израиля 3 часа 4 минуты 9 секунд.
Победили итальянцы (3 часа 3 минуты 34 секунды).
Бронзовые медали завоевали испанцы (3 часа 6 минт 44 секунды).
Ссылки по теме