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Валенсийский марафон. Мару Тефери установил рекорд Израиля

Легкая атлетика
Рекорды Израиля
время публикации: 01 декабря 2024 г., 12:20 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 12:28
Валенсийский марафон. Мару Тефери установил рекорд Израиля
AP Photo/Denes Erdos

Мару Тефери занял седьмое место в марафоне в Валенсии и установил рекорд Израиля - 2 часа 4 минуты 45 секунд.

Он на 8 секунд улучшил предыдущий рекорд, установленный Гашау Айяле в 2023 году на марафоне в Севилье, сообщает "Исраэль а-Йом".

Победителем марафона в Валенсии стал кениец Себастьян Саве - 2 часа 2 минуты 5 секунд.

На втором месте эфиоп Дереза Гелета, на третьем - кениец Даниэль Матейко.

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