После скандального полуфинала тель-авивский "Апоэль" угрожает не участвовать в Кубке Израиля по баскетболу

Руководство "Апоэля" (Тель-Авив) направило письмо Израильской баскетбольной ассоциации, в котором угрожает отказаться от участия в Кубке Израиля по баскетболу, сообщаетYnet.

В письме выражается недовольство политикой организации, которая в этом году в одностороннем порядке отменила бонусы и денежные выплаты участникам Кубка.

Клуб недоволен ценами на билеты, которые установила ассоциация.

В документе говорится, что "Апоэль" (Тель-Авив) не будет участвовать в Кубке Израиля до тех пор, пока турнир будет проводить Израильская ассоциация баскетбола.

Решение принято из-за ненадлежащего финансового поведения ассоциации, пренебрежения к претензиям клуба.

Ассоциацию обвиняют в том, что она не потрудилась обеспечить честную конкуренцию.

"Апоэль" в полуфинале Кубка проиграл тель-авивскому "Маккаби" в овертайме. После этого руководство клуба требовало пересмотреть результаты матча из-за судейских ошибок. В руководство ассоциации было направлено письмо, в котором клуб требовал на дерби и решающие матчи назначать иностранных арбитров.