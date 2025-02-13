После скандального полуфинала тель-авивский "Апоэль" угрожает не участвовать в Кубке Израиля по баскетболу
Руководство "Апоэля" (Тель-Авив) направило письмо Израильской баскетбольной ассоциации, в котором угрожает отказаться от участия в Кубке Израиля по баскетболу, сообщаетYnet.
В письме выражается недовольство политикой организации, которая в этом году в одностороннем порядке отменила бонусы и денежные выплаты участникам Кубка.
Клуб недоволен ценами на билеты, которые установила ассоциация.
В документе говорится, что "Апоэль" (Тель-Авив) не будет участвовать в Кубке Израиля до тех пор, пока турнир будет проводить Израильская ассоциация баскетбола.
Решение принято из-за ненадлежащего финансового поведения ассоциации, пренебрежения к претензиям клуба.
Ассоциацию обвиняют в том, что она не потрудилась обеспечить честную конкуренцию.
"Апоэль" в полуфинале Кубка проиграл тель-авивскому "Маккаби" в овертайме. После этого руководство клуба требовало пересмотреть результаты матча из-за судейских ошибок. В руководство ассоциации было направлено письмо, в котором клуб требовал на дерби и решающие матчи назначать иностранных арбитров.