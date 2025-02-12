Скандал в Кубке Израиля по баскетболу. "Апоэль" требует иностранных судей на решающие матчи

В финале Кубка Израиля по баскетболу встретятся столичный "Апоэль" и тель-авивский "Маккаби".

"Апоэль" победил "Бней Герцлия" 89:86.

"Маккаби" в овертайме одолел тель-авивский "Апоэль" 95:93.

Руководство тель-авивского "Апоэля" направило руководству Баскетбольной ассоциации письмо, в котором среди прочего есть требование назначать на решающие матчи иностранных судей.

К письму прилагается видео, в котором запечатлены судейские ошибки в полуфинале, сообщает Sport5.