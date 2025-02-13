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Зимний олимпийский фестиваль. Израильская фигуристка на 13-м месте после короткой программы

Фигурное катание
время публикации: 13 февраля 2025 г., 10:48 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 11:18
Зимний олимпийский фестиваль. Израильская фигуристка на 13-м месте после короткой программы
AP Photo/Roger Steinman

В Бакуриани, Грузия, продолжается Зимний молодежный олимпийский фестиваль.

В соревнованиях фигуристок после короткой программы лидирует Элина Голдина (Эстония) (62.60 балла).

На втором месте Леандра Цимпукакис (Швейцария) (59.66), на третьем - грузинка Инга Гургенидзе (58.84).

Украинка Кристина Галярета на 12-м месте (49.54), израильтянка Габриэлла Гринберг на 13-м (48.93). Это ее лучший результат в сезоне.

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