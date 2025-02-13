Триллер в Нью-Йорке. Неожиданное поражение "Лейкерс". Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Нью-Йорк" в овертайме дожал "Атланту" 149:148.

Большой игровой день перед "Звездным уик-эндом".

Вашингтон Уизардс - Индиана Пейсерз 130:134 (овертайм)

Основное время завершилось со счетом 120:120.

Джордан Пул (Вашингтон) набрал 42 очка, сделал 5 подборов, 5 передач, 2 перехвата.

Форвард "Индианы" Беннедикт Матурин набрал 26 очков в четвертой четверти и овертайме (всего за матч 28).

Бруклин Нетс - Филадельфия Сиксерз 100:96

"Бруклин" одержал шестую победу в последних семи играх.

По 30 очков набрали игроки "Филадельфии" Квентин Граймз (+ 9 подборов + 4 передачи + 2 перехвата) и Келли Убре-младший.

Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс 149:148 (овертайм)

Основное время завершилось со счетом 137:137.

Джайлен Брунсон сделал победный бросок за 11 секунд до окончания овертайма. В этом матче он набрал 36 очков.

Центровой "Никс" Карл-Энтони Таунс набрал 44 очка и сделал 10 подборов.

Торонто Рэпторз - Кливленд Кавальерз 108:131

"Кливленд" одержал 44-ю победу в 54 играх сезона.

Чикаго Булз - Детройт Пистонс 110:128

Миннесоат Тимбервулвз - Милуоки Бакс 101:103

Лучший игрок матча Гарри Трент-младший (Милуоки), набравший 21 очко.

Нью-Орлеан Пеликанз - Сакрасенто Кингз 111:119

Оклахома-Сити Тендер - Майами Хит 115:101

В 20 матчах против команд Восточной конференции "Тендер" одержал 19 побед.

Хьюстон Рокетс - Финикс Санз 119:111

Лидер "Финикса" Кевин Дюрант набрал 37 очков, сделал 5 подборов и 9 передач.

Форвард "Хьюстона" Амер Томпсон сделал "трипл-дабл" (18 + 10 подборов + 11 передач).

Юта Джаз - Лос-Анджелес Лейкерс 131:119

Лидер "Юты" Лаури Маркканен набрал 32 очка и сделал 5 подборов.

Даллас Мэверикс - Голден Стэйт Уорриорз 111:107

Лос-Анджелес Клипперз - Мемфис Гризлиз 128:114