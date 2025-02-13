x
13 февраля 2025
|
последняя новость: 23:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 февраля 2025
|
13 февраля 2025
|
последняя новость: 23:29
13 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Неожиданное поражение "Панатинаикоса". Результаты матчей Лиги конференций

Футбол
время публикации: 13 февраля 2025 г., 23:21 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 23:21
Неожиданное поражение "Панатинаикоса". Результаты матчей Лиги конференций
AP Photo/Thanassis Stavrakis

Состоялись первые матчи первого раунда плэй-офф Лиги конференций. "Панатинаикос" проиграл "Викингуру" 1:2.

Целье (Словения) - АПОЭЛ (Кипр) 2:2

Армандас Кучис дважды выводил хозяев вперед.

На 73-й минуте при счете 2:2 киприоты остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил грузинский защитник Лаша Двали.

Бачка Тополя (Сербия) - Ягеллония (Бялосток, Польша) 1:3

Викингур (Рейкьявик, Исландия) - Панатинакиос (Афины, Греция) 2:1

Мельде (Норвегия) - Шемрок Роверс (Ирландия) 0:1

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 февраля 2025

Победный гол израильтянина. Результаты матчей Лиги Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 февраля 2025

Ярден Шуа продлил контракт с "Бейтаром"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 февраля 2025

В израильском полузащитнике заинтересован "Атлетико", но он хочет перейти в "Барселону"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 февраля 2025

Лига чемпионов. "Брюгге" одержал сенсационную победу в юбилейном матче