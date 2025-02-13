Неожиданное поражение "Панатинаикоса". Результаты матчей Лиги конференций
время публикации: 13 февраля 2025 г., 23:21 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 23:21
Состоялись первые матчи первого раунда плэй-офф Лиги конференций. "Панатинаикос" проиграл "Викингуру" 1:2.
Целье (Словения) - АПОЭЛ (Кипр) 2:2
Армандас Кучис дважды выводил хозяев вперед.
На 73-й минуте при счете 2:2 киприоты остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил грузинский защитник Лаша Двали.
Бачка Тополя (Сербия) - Ягеллония (Бялосток, Польша) 1:3
Викингур (Рейкьявик, Исландия) - Панатинакиос (Афины, Греция) 2:1
Мельде (Норвегия) - Шемрок Роверс (Ирландия) 0:1
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