Победный гол израильтянина. Результаты матчей Лиги Европы
время публикации: 13 февраля 2025 г., 22:55 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 22:55
Состоялись первые матчи первого раунда плэй-офф Лиги Европы. "Аякс" в гостях обыграл бельгийский "Юнион" 2:0.
Ференцварош (Будапешт, Венгрия) - Виктория (Пльзень, Чехия) 1:0
Победный гол на 23-й минуте забил израильский полузащитник Мохамед Абу Фани.
Мидтьюланд (Дания) - Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) 1:2
Юнион (Сен-Жилуа, Бельгия) - Аякс (Амстердам, Нидерланды) 0:2
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Андерлехт (Брюссель, Бельгия) 3:0
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