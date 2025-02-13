x
13 февраля 2025
|
последняя новость: 09:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 февраля 2025
|
13 февраля 2025
|
последняя новость: 09:42
13 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лига чемпионов. "Брюгге" одержал сенсационную победу в юбилейном матче

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 13 февраля 2025 г., 09:17 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 09:17
На четвертой минуте компенсированного времени Густав Нильссон реализовал пенальти 2:1
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

В первом матче первого раунда плэй-офф Лиги чемпионов "Брюгге" победил 2:1 "Аталанту".

"Брюгге" провел 300-й матч в еврокубках.

На 15-й минуте итальянцы неудачно попытались выйти из обороны. Перехват мяча и быстрая атака. Тальби прострелил. Ферран Жуджла нанес сильный удар из центра штрафной 1:0.

На 31-й минуте хозяева едва не забили второй гол. Ордоньес прошел по флангу и прострелил. Де Кейпер опередил защитника и пробил в ближний угол. Мяч попал в сетку с внешней стороны.

На 41-й минуте Дзаппакоста навесил. Пашалич головой отправил мяч в дальний угол 1:1.

На 66-й минуте мяч после удара Дзаппакосты головой попал в штангу.

На 83-й минуте воспитанник "Брюгге" Шарль де Кателаре едва не вывел гостей вперед. Миньоле парировал мяч после его удара в угол ворот.

На четвертой минуте компенсированного времени Густав Нильссон реализовал пенальти 2:1.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 февраля 2025

Лига чемпионов. Кейн забил Шмейхелю. "Бавария" победила
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 февраля 2025

Умер известный суданский футболист Али Гагарин
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 февраля 2025

Кай Хаверц получил травму в Дубае. "Арсенал" остался без нападающих
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 февраля 2025

Последнее дерби на "Гудисон Парк". "Ливерпуль" упускает победу. Драка после свистка