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Спорт

В израильском полузащитнике заинтересован "Атлетико", но он хочет перейти в "Барселону"

Футбол
время публикации: 13 февраля 2025 г., 18:20 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 18:20
Оскар Глух в матче против "Атлетико"
AP Photo/Matthias Schrader

"Исраэль а-Йом" со ссылкой на испанского журналиста Мигеля Веласкеса сообщает, что израильский полузащитник Оскар Глух летом перейдет в "Барселону".

В услугах израильского хавбека заинтересован Диего Симеоне, но Оскар отказал "Атлетико".

По данным источника, полузащитник предпочел "Барселону".

Его агент - друг президента каталонского клуба.

В статье сообщается, что трансфер израильского футболиста обойдется "Барселоне" в 20 миллионов евро.

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