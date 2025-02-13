В израильском полузащитнике заинтересован "Атлетико", но он хочет перейти в "Барселону"

"Исраэль а-Йом" со ссылкой на испанского журналиста Мигеля Веласкеса сообщает, что израильский полузащитник Оскар Глух летом перейдет в "Барселону".

В услугах израильского хавбека заинтересован Диего Симеоне, но Оскар отказал "Атлетико".

По данным источника, полузащитник предпочел "Барселону".

Его агент - друг президента каталонского клуба.

В статье сообщается, что трансфер израильского футболиста обойдется "Барселоне" в 20 миллионов евро.