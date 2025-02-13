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Лига чемпионов. Кейн забил Шмейхелю. "Бавария" победила

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 13 февраля 2025 г., 07:38 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 07:38
Лига чемпионов. Кейн забил Шмейхелю. "Бавария" победила
AP Photo/Scott Heppell

В первом матче первого раунда плэй-офф Лиги чемпионов "Бавария" в гостях обыграла "Селтик" 2:1.

"Селтик": Шмейхель, Джонстон, Картер-Викерс, Трасти, Тейлор (Шлупп 65), Энгельс, Макгрегор, Хатате, Кюн (Хен Чун 77), Ида (Жена 65), Маэда.

"Бавария": Нойер, Лаймер, Упамекано, Дайер, Геррейро (Ито 78), Горецка, Киммих, Олисе (Гнабри 65), Мусиала (Мюллер 87), Сане (Коман 64), Кейн.

"Селтик" забил уже на первой минуте. Гол не засчитан из-за офсайда.

На 13-й минуте Мусиала направил мяч в штрафную. Олисе нанес удар с острого угла. Шмейхель выручил.

На 45-й минуте длинный пас вперед. Олисе обыграл защитника, ворвался в штрафную и пробил в ближнюю "девятку" 0:1.

На 49-й минуте после подачи углового Гарри Кейн нанес удар слету 0:2. Это 19-й гол Гарри в ворота Каспера Шмейхеля. Больше, чем любому другому вратарю.

Пропустив два гола, "Селтик" "проснулся". На 73-й минуте Геррейро сделал неудачную передачу вратарю. Маэда мяч перехватил, проскочил мимо Нойера, но с острого угла в ворота не попал.

На 79-й минуте после подачи углового Маэда забил 1:2. На первой минуте компенсированного времени опасно пробил Джонстон. Нойер мяч парировал.

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