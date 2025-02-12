"Дабл-дабл 40 +" Таунса. Результаты матчей НБА
время публикации: 12 февраля 2025 г., 08:45 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 08:49
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Нью-Йорк" в гостях обыграл "Индиану" 128:115.
Филадельфия Сиксерз - Торонто Рэпторз 103:106
"Дабл-дабл" совершили Скотт Барнс (Торонто) (33 + 10 подборов) и Джоэдь Эмбиид (Филадельфия) (27 + 12 подборов).
Индиана Пэйсерз - Нью-Йорк Никс 115:128
Центровой "Никс" Карл-Энтони Таунс сделал "дабл-дабл" (40 + 12 подборов + 5 передач).
Чикаго Булз - Детройт Пистонс 92:132
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