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"Дабл-дабл 40 +" Таунса. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 12 февраля 2025 г., 08:45 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 08:49
"Дабл-дабл 40 +" Таунеса. Результаты матчей НБА
AP Photo/Michael Conroy

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Нью-Йорк" в гостях обыграл "Индиану" 128:115.

Филадельфия Сиксерз - Торонто Рэпторз 103:106

"Дабл-дабл" совершили Скотт Барнс (Торонто) (33 + 10 подборов) и Джоэдь Эмбиид (Филадельфия) (27 + 12 подборов).

Индиана Пэйсерз - Нью-Йорк Никс 115:128

Центровой "Никс" Карл-Энтони Таунс сделал "дабл-дабл" (40 + 12 подборов + 5 передач).

Чикаго Булз - Детройт Пистонс 92:132

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