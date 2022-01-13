20 хоккеистов минского "Динамо" сдали положительные тесты на коронавирус
На официальном сайте хоккейного клуба "Динамо" (Минск) опубликовано заявление по поводу эпидемиологической обстановки в команде.
"При последнем тесте на COVID-19 в составе минского "Динамо" было получено 20 положительных результатов. Поэтому хоккеисты отправились на самоизоляцию и были переведены в список травмированных.
Также в списке сдавших положительные ПЦР-тесты оказались некоторые представители тренерского штаба и персонала "зубров"".
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