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NEWSru.co.il :: Спорт13 января 2022 г., 14:26

20 хоккеистов минского "Динамо" сдали положительные тесты на коронавирус

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20 хоккеистов минского "Динамо" сдали положительные тесты на коронавирус

На официальном сайте хоккейного клуба "Динамо" (Минск) опубликовано заявление по поводу эпидемиологической обстановки в команде.

"При последнем тесте на COVID-19 в составе минского "Динамо" было получено 20 положительных результатов. Поэтому хоккеисты отправились на самоизоляцию и были переведены в список травмированных.

Также в списке сдавших положительные ПЦР-тесты оказались некоторые представители тренерского штаба и персонала "зубров"".


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