"Бейтар" вылетел из Кубка Израиля
В четвертьфинал Кубка Израиля по футболу вышли лидеры элитного дивизиона - хайфский "Маккаби" и беэр-шевский "Апоэль".
Маккаби (Нетания) - Апоэль (Беэр-Шева) 1:2 (дополнительное время)
Победный гол на 119-й минуте забил Сагив Йехезкель.
Маккаби (Хайфа) - Бейтар (Иерусалим) 4:0
На 35-й минуте был удален голкипер "Бейтара" Лиэль Дери (вторая желтая карточка).
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