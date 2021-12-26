Фигурное катание. Юдзуру Ханю в шестой раз стал чемпионом Японии
Легендарный фигурист Юдзуру Ханю в шестой раз стал чемпионом Японии. В произвольной программе он первым в мире исполнил на соревнованиях четверной аксель.
Его результат по сумме двух программ - 322.36 балла.
Серебряную медаль завоевал Сема Уно (295.82), бронзовую - Юма Кагияма (292.41).
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// NEWSru.co.il // Спорт // 02 декабря 2021
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Фигурное катание. Финал "Гран-при", который должен был пройти в Японии, отменен