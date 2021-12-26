Фигурное катание. Юдзуру Ханю в шестой раз стал чемпионом Японии

Легендарный фигурист Юдзуру Ханю в шестой раз стал чемпионом Японии. В произвольной программе он первым в мире исполнил на соревнованиях четверной аксель.

Его результат по сумме двух программ - 322.36 балла.

Серебряную медаль завоевал Сема Уно (295.82), бронзовую - Юма Кагияма (292.41).