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NEWSru.co.il :: Спорт26 декабря 2021 г., 16:21

Фигурное катание. Юдзуру Ханю в шестой раз стал чемпионом Японии

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Фигурное катание. Юдзуру Ханю в шестой раз стал чемпионом Японии

Легендарный фигурист Юдзуру Ханю в шестой раз стал чемпионом Японии. В произвольной программе он первым в мире исполнил на соревнованиях четверной аксель.

Его результат по сумме двух программ - 322.36 балла.

Серебряную медаль завоевал Сема Уно (295.82), бронзовую - Юма Кагияма (292.41).

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