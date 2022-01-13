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NEWSru.co.il :: Спорт13 января 2022 г., 17:58

Фигурное катание. Камила Валиева установила мировой рекорд

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Фигурное катание. Камила Валиева установила мировой рекорд

В Таллинне проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Россиянка Камила Валиева установила мировой рекорд по количеству баллов в короткой программе.

Ее результат - 90.45 балла.

Камила побила собственный рекорд -87.42 балла.

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