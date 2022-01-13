Фигурное катание. Камила Валиева установила мировой рекорд
В Таллинне проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Россиянка Камила Валиева установила мировой рекорд по количеству баллов в короткой программе.
Ее результат - 90.45 балла.
Камила побила собственный рекорд -87.42 балла.
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