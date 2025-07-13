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Спорт

Во Франции задержан российский баскетболист. Его могут выдать США

Баскетбол
Хакеры
время публикации: 13 июля 2025 г., 08:29 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 08:29
Во Франции задержан российский баскетболист. Его могут выдать США
AP Photo/Fernando Vergara

В аэропорту Шарля де Голля французские власти по запросу США задержали российского баскетболиста Даниила Касаткина, сообщают французские СМИ.

Задержание произошло 21 июня, но СМИ сообщили о нем 10 июля.

Власти США подозревают Даниила Касаткина в принадлежности к хакерской группе.

Даниил Касаткин - воспитанник московского ЦСКА. Он играл в команде университета штата Пенсильвания.

В России он выступал за "Химки".

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