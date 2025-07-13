Во Франции задержан российский баскетболист. Его могут выдать США

В аэропорту Шарля де Голля французские власти по запросу США задержали российского баскетболиста Даниила Касаткина, сообщают французские СМИ.

Задержание произошло 21 июня, но СМИ сообщили о нем 10 июля.

Власти США подозревают Даниила Касаткина в принадлежности к хакерской группе.

Даниил Касаткин - воспитанник московского ЦСКА. Он играл в команде университета штата Пенсильвания.

В России он выступал за "Химки".