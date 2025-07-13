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ММА. Израильтянин Рафи Аронов победил нокаутом в Лондоне

Смешанные единоборства
время публикации: 13 июля 2025 г., 08:04 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 08:04
ММА. Израильтянин Рафи Аронов победил нокаутом в Лондоне
AP Photo/John Locher

В Лондоне состоялся турнир ММА Cage Warriors 192: Haque vs. Scott.

В главном поединке британец Шаджидул "Супермен" Хаги раздельным решением судей победил Джавани Скотта (Великобритания).

Израильтянин Рафи "Коп" Аронов во втором раунде нокаутировал британца Бреда "Безумного парня" Уилера, известного своими антисемисткими и антиизраильскими заявлениями.

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