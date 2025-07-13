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Возвращение Тайлера Энниса и другие трансферные новости тель-авивского "Апоэля"

Баскетбол
время публикации: 13 июля 2025 г., 13:05 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 13:05
Возвращение Тайлера Энниса и другие трансферные новости тель-авивского "Апоэля"
AP Photo/Reed Saxon

Тель-авивский "Апоэль" продолжает усиливаться перед первым сезоном в Евролиге.

Канадский разыгрывающий Тайлер Эннис подписал с клубом двухлетний контракт, сообщает официальный сайт баскетбольного клуба.

Он выступал за "красных" в 2024 году, затем перешел в "Венецию".

BasketNews утверждает, что разыгрывающий "Валенсии" Крис Джонс близок к переходу в тель-авивский "Апоэль".

Итальянские СМИ сообщают, что "Апоэль" ведет переговоры с бывшим атакующим защитником "Сан-Антонио Сперс" Лонни Уокером Четвертым. В прошлом сезоне он играл за "Жальгирис".

Легкий форвард Коллин Малькольм перешел из "Парижа" в тель-авивский "Апоэль".

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