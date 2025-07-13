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Спорт

Волейбол. Сборная Израиля вышла в финальную часть молодежного чемпионата Европы

Волейбол
время публикации: 13 июля 2025 г., 06:53 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 06:53
Волейбол. Сборная Израиля вышла в финальную часть молодежного чемпионата Европы
AP Photo/Bruna Prado

Молодежная сборная Израиля (спортсмены до 22 лет) завоевала право выступить в чемпионате Европы.

В квалификации израильтяне проиграли полякам и победили сборные Латвии и Хорватии.

Сборная Израиля прошла в финальную стадию как одна из двух лучших команд, занявших вторые места.

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