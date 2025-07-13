Волейбол. Сборная Израиля вышла в финальную часть молодежного чемпионата Европы

Молодежная сборная Израиля (спортсмены до 22 лет) завоевала право выступить в чемпионате Европы.

В квалификации израильтяне проиграли полякам и победили сборные Латвии и Хорватии.

Сборная Израиля прошла в финальную стадию как одна из двух лучших команд, занявших вторые места.