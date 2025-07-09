Волейбол. Золотая лига. Сборная Израиля завоевала бронзовые медали
время публикации: 09 июля 2025 г., 09:41 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 09:41
Сборная Израиля по волейболу стала бронзовым призером европейской Золотой лиги.
В матче за третье место израильтяне победили греков 25:17, 23:25, 25:23, 25:21.
В финале финны победили сборную Чехии 24:26, 26:24, 25:15, 25:23.
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