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Волейбол. Золотая лига. Израильтяне победили черногорцев

Волейбол
время публикации: 22 июня 2025 г., 07:15 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 07:21
Волейбол. Золотая лига. Израильтяне победили черногорцев
AP Photo/Bruna Prado

После шести туров в волейбольной европейской Золотой лиге лидирует сборная Израиля. победившая во всех матчах.

В шестом туре израильтяне победили сборную Черногории 3:1.

Счет по партиям 25:27, 25:20, 25:15, 25:21.

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