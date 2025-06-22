Волейбол. Золотая лига. Израильтяне победили черногорцев
время публикации: 22 июня 2025 г., 07:15 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 07:21
После шести туров в волейбольной европейской Золотой лиге лидирует сборная Израиля. победившая во всех матчах.
В шестом туре израильтяне победили сборную Черногории 3:1.
Счет по партиям 25:27, 25:20, 25:15, 25:21.
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