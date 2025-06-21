Волейбол. Золотая лига. Израильтяне победили сборную Северной Македонии
время публикации: 21 июня 2025 г., 06:53 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 07:04
Продолжается турнир волейбольной европейской Золотой лиги.
Сборная Израиля одержала пятую победу в пяти турах.
Израильтяне победили сборную Северной Македонии 3:0 (25:22, 25:16, 25:18).
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