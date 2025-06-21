x
21 июня 2025
|
последняя новость: 07:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 июня 2025
|
21 июня 2025
|
последняя новость: 07:06
21 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Волейбол. Золотая лига. Израильтяне победили сборную Северной Македонии

Волейбол
время публикации: 21 июня 2025 г., 06:53 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 07:04
Волейбол. Золотая лига. Израильтяне победили сборную Северной Македонии
AP Photo/Bruna Prado

Продолжается турнир волейбольной европейской Золотой лиги.

Сборная Израиля одержала пятую победу в пяти турах.

Израильтяне победили сборную Северной Македонии 3:0 (25:22, 25:16, 25:18).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июня 2025

Волейбол. Серебряная лига. Израильтянки победили сборную Грузии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июня 2025

Волейбол. Золотая лига. Израильтяне победили сборную Португалии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 июня 2025

Волейбол. Золотая лига. Израильтяне победили сборную Словакии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июня 2025

Волейбол. Золотая лига. Израильтяне победили сборную Чехии