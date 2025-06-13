Голландцы едва не проиграли финнам. Результаты матчей молодежного чемпионата Европы

Завершился первый тур группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу (игроки до 21 года), который проходит в Словакии.

Чехия - Англия 1:3

На 39-й минуте Харви Эллиотт (Ливерпуль) метров с 10 пробил в ближний угол 0:1.

На 48-й минуте Джонатан Роу (Марсель) удвоил преимущество англичан 0:2.

Через 3 минуты Даниэль Фила (Венеция) сократил отставание 1:2.

На 76-й минуте отличился Чарли Крессуэлл (Тулуза).

Финляндия - Нидерланды 2:2

У "Оранжевых" подавляющее преимущество (70% владения мячом, 18:9 по ударам, 8:5 по точным ударам, 9:2 по угловым).

Но на 59-й минуте счет был 2:0 в пользу финнов.

На 25-й минуте голландцы потеряли мяч перед своей штрафной (они сигнализировали судье о нарушении правил). Каспер Терхо (Падерборн, Германия) открыл счет 1:0. Через 3 минуты потеря мяча в центре поля и быстрая контратака. Тори Кескинен (Абердин, Шотландия) с линии штрафной отправил мяч в сетку 2:0.

На 59-й минуте Лусиано Валенте (Гронинген) сократил отставание 2:1. На третьей минуте компенсированного времени Эрнест Поку (АЗ Алкмаар) сравнял счет

Германия - Словения 3:0

Все голы забил Ник Вольтемаде (Штутгарт).