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Махмуд Джабер перешел из "Маккаби" в "Сент-Этьен"

Футбол
время публикации: 13 июня 2025 г., 11:25 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 11:25
Махмуд Джабер перешел из "Маккаби" в "Сент-Этьен"
AP Photo/Denes Erdos

Полузащитник сборной Израиля Махмуд Джабер подписал трехлетний контракт с опцией продления с "Сент-Этьеном".

Опорный полузащитник воспитанник хайфского "Маккаби". За основную команду клуба он выступал с 2018 года.

По данным ONE, его зарплата в первом сезоне во Франции составит 480 тысяч евро.

За переход полузащитника "Маккаби" (Хайфа) получит 2 миллиона евро тремя платежами.

"Сент-Этьен" вылетел в Лигу 2.

Спорт
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