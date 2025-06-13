Махмуд Джабер перешел из "Маккаби" в "Сент-Этьен"

Полузащитник сборной Израиля Махмуд Джабер подписал трехлетний контракт с опцией продления с "Сент-Этьеном".

Опорный полузащитник воспитанник хайфского "Маккаби". За основную команду клуба он выступал с 2018 года.

По данным ONE, его зарплата в первом сезоне во Франции составит 480 тысяч евро.

За переход полузащитника "Маккаби" (Хайфа) получит 2 миллиона евро тремя платежами.

"Сент-Этьен" вылетел в Лигу 2.