Умер известный баскетболист, чемпион НБА
время публикации: 13 июня 2025 г., 12:24 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 12:24
8 июня на 69-м году жизни от рака умер известный американский баскетболист Дэвид Гринвуд, сообщает официальный сайт НБА.
Центровой выступал за клубы "Чикаго Булз", "Сан-Антонио Сперз", "Денвер Наггетс" и "Детройт Пистонс".
Он чемпион НБА 1990 года в составе "Детройта".
Дэвид Гринвуд провел в НБА 845 матчей.
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