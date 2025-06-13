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Спорт

Умер известный баскетболист, чемпион НБА

Знаменитые спортсмены
Баскетбол
НБА
время публикации: 13 июня 2025 г., 12:24 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 12:24
Умер известный баскетболист, чемпион НБА
AP Photo/Colin E. Braley

8 июня на 69-м году жизни от рака умер известный американский баскетболист Дэвид Гринвуд, сообщает официальный сайт НБА.

Центровой выступал за клубы "Чикаго Булз", "Сан-Антонио Сперз", "Денвер Наггетс" и "Детройт Пистонс".

Он чемпион НБА 1990 года в составе "Детройта".

Дэвид Гринвуд провел в НБА 845 матчей.

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