Умер известный баскетболист, чемпион НБА

8 июня на 69-м году жизни от рака умер известный американский баскетболист Дэвид Гринвуд, сообщает официальный сайт НБА.

Центровой выступал за клубы "Чикаго Булз", "Сан-Антонио Сперз", "Денвер Наггетс" и "Детройт Пистонс".

Он чемпион НБА 1990 года в составе "Детройта".

Дэвид Гринвуд провел в НБА 845 матчей.