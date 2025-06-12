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Молодежный чемпионат Европы. Украинцы проиграли датчанам

Футбол
время публикации: 12 июня 2025 г., 21:38 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 21:47
Молодежный чемпионат Европы. Украинцы проиграли датчанам
AP Photo/Martin Meissner

В матче первого тура группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу украинцы проиграли датчанам 2:3.

На 22-й минуте Назар Волошин (Динамо, Киев) открыл счет 1:0.

На 62-й минуте Клемент Бишофф (Брондбю) сравнял счет 1:1.

На 78-й минуте Максим Брагару(Динамо Киев) вывел украинцев вперед 2:1.

На 81-й минуте Уильям Бовинг (Штурм, Грац) сравнял счет 2:2. Через 4 минуты Уильям Осула (Ньюкасл) забил победный гол 2:3.

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