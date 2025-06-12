На фоне конфликта с Робертом Левандовским подал в отставку главный тренер сборной Польши
время публикации: 12 июня 2025 г., 19:35 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 19:43
Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж подал в отставку. сообщают польские СМИ.
О причине отставки не говорится в официальных заявлениях тренера и Польского футбольного союза
СМИ напоминают, что на прошлой неделе нападающий Роберт Левандовски сказал, что не будет выступать за сборную при нынешнем тренере.
В отборочном матче чемпионата мира поляки проиграли финнам.
Ссылки по теме