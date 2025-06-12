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Спорт

На фоне конфликта с Робертом Левандовским подал в отставку главный тренер сборной Польши

Футбол
время публикации: 12 июня 2025 г., 19:35 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 19:43
На фоне конфликта с Робертом Левандовским подал в отставку главный тренер сборной Польши
AP Photo/Luis Vieira

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж подал в отставку. сообщают польские СМИ.

О причине отставки не говорится в официальных заявлениях тренера и Польского футбольного союза

СМИ напоминают, что на прошлой неделе нападающий Роберт Левандовски сказал, что не будет выступать за сборную при нынешнем тренере.

В отборочном матче чемпионата мира поляки проиграли финнам.

Спорт
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