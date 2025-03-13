Сапир Берман станет первым арбитром трансгендером, судившим международный матч

17 марта израильский арбитр войдет в историю мирового футбола, сообщает Ynet.

Израильская судья Сапир Берман станет первым арбитром-трансгендером, обслуживающим международный матч.

Она будет главным арбитром матча отборочного турнира женского юниорского чемпионата Европы (спортсменки до 17 лет) между сборными Северной Ирландии и Черногории.

Матч состоится в Белфасте.