Сапир Берман станет первым арбитром трансгендером, судившим международный матч
время публикации: 13 марта 2025 г., 10:28 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 10:28
17 марта израильский арбитр войдет в историю мирового футбола, сообщает Ynet.
Израильская судья Сапир Берман станет первым арбитром-трансгендером, обслуживающим международный матч.
Она будет главным арбитром матча отборочного турнира женского юниорского чемпионата Европы (спортсменки до 17 лет) между сборными Северной Ирландии и Черногории.
Матч состоится в Белфасте.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 марта 2025