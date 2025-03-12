В Томске на 85-м году жизни умер известный советский футболист Борис Фальсковский, сообщает "Спорт-Экспресс".

Защитник выступал за команды "Темп" (Махачкала), "Спартак" (Орджоникидзе), "Нефтянник" (Баку), "Динамо" (Кировобад) и "Торпедо" (Томск).

Он был одним из лидеров и любимцем болельщиков команды из Томска.

Борис Фальсковский тренировал команду "Томь", был главным тренером центра подготовки "Томи".