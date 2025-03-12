Умер известный советский футболист Борис Фальсковский
время публикации: 12 марта 2025 г., 12:21 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 12:21
В Томске на 85-м году жизни умер известный советский футболист Борис Фальсковский, сообщает "Спорт-Экспресс".
Защитник выступал за команды "Темп" (Махачкала), "Спартак" (Орджоникидзе), "Нефтянник" (Баку), "Динамо" (Кировобад) и "Торпедо" (Томск).
Он был одним из лидеров и любимцем болельщиков команды из Томска.
Борис Фальсковский тренировал команду "Томь", был главным тренером центра подготовки "Томи".
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