11 марта на 68-м году жизни умер известный израильский футболист Моше Гариани, сообщает официальный сайт клуба "Маккаби" (Нетания).

Защитник был легендой этого клуба. в составе которого трижды становился чемпионом Израиля, обладателем Кубка Израиля, дважды - обладателем Кубка Тото.

Также Моше Гариани выступал за клубы "Брайтон энд Хоув", "Маккаби" (Тель-Авив) (двукратный обладатель Кубка Израиля), "Маккаби" (Явне).

Он провел 11 игр за национальную сборную Израиля.

Моше Гариани тренировал молодежные команды клубов "Бейтар" (Нес Тубрук) и "Маккаби" (Нетания).