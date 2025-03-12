Умер известный израильский футболист
время публикации: 12 марта 2025 г., 17:49 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 17:56
11 марта на 68-м году жизни умер известный израильский футболист Моше Гариани, сообщает официальный сайт клуба "Маккаби" (Нетания).
Защитник был легендой этого клуба. в составе которого трижды становился чемпионом Израиля, обладателем Кубка Израиля, дважды - обладателем Кубка Тото.
Также Моше Гариани выступал за клубы "Брайтон энд Хоув", "Маккаби" (Тель-Авив) (двукратный обладатель Кубка Израиля), "Маккаби" (Явне).
Он провел 11 игр за национальную сборную Израиля.
Моше Гариани тренировал молодежные команды клубов "Бейтар" (Нес Тубрук) и "Маккаби" (Нетания).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 марта 2025