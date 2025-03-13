Лига чемпионов. "Реал" победил "Атлетико" в серии пенальти

"Реал" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, победив в серии послематчевых пенальти мадридский "Атлетико" 4:2.

Основное время матча завершилось победой "Атлетико" 1:0.

В первом матче победил "Реал" 2:1.

В четвертьфинале "королевский клуб" встретится с "Арсеналом".

"Атлетико": Облак, Льоренте, Хименес, Лангле (Ле Норман 91), Мандава (Аспиликуэта 98), Джулиано Симеоне (Корреа 89), де Пауль (Молина 90+4), Барриос, Галлагер (Лино 85).

"Реал": Куртуа, Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Менди (Фран Гарсия 83), Модрич (Лукас Васкес 65), Тшуамэни (Камавинга 65), Беллингем, Родриго (Диас 79), Мбаппе, Винисиус (Эндрик 115).

"Атлетико" открыл счет на первой минуте. Де Пауль прострелил. Симеоне нанести удар не сумел. Получилась скидка. Конор Галлахер отправил мяч в сетку 1:0.

После этого "Реал" взял мяч под контроль, вынудив "Атлетико" обороняться и контратаковать.

На 26-й минуте Хулиан Альварес убежал от двух защитников и опасно пробил. Куртуа выручил. В конце первого тайма Куртуа дважды парировал мяч после ударов Альвареса.

На последних секундах первого тайма Альварес попробовал закрутить мяч в ворота с углового. Чуть выше.

На 47-й минуте Гризманн сделал передачу. Альварес пробил из пределов штрафной. Вратарь парировал мяч, летевший в угол. На 53-й минуте де Пауль прострелил. Мяч попал в Тшуамени и по высокой дуге едва не влетел в дальний угол. Рядом со штангой.

На 60-й минуте после навеса со штрафного Лангле нанес удар головой. Мяч пролетел рядом со штангой.

На 70-й минуте "Реал" не реализовал пенальти. Винисиус Жуниор пробил выше ворот.

В серии пенальти у "Реала" не забил Васкес (Облак мяч парировал). У "Атлетико" Хулиан Альварес (гол не засчитан из-за двойного касания) и Маркос Льоренте (перекладина).