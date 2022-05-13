Первый гол чемпионата мира по хоккею забросил американец Райли Барбер

В Финляндии стартовал чемпионат мира по хоккею. Первые матчи Франция - Словакия и США - Латвия.

Первую шайбу турнира на 7-й минуте матча забросил американец Райли Барбер.

В этом сезоне он провел несколько матчей за "Детройт Ре д Уингз". В основном играл в фарм-клубе "Гранд Рэпидз Гриффинз".