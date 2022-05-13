Иерусалим:
13 - 28°
Тель-Авив:
16 - 24°
Эйлат:
20 - 36°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт13 мая 2022 г., 18:20

Первый гол чемпионата мира по хоккею забросил американец Райли Барбер

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Первый гол чемпионата мира по хоккею забросил американец Райли Барбер

В Финляндии стартовал чемпионат мира по хоккею. Первые матчи Франция - Словакия и США - Латвия.

Первую шайбу турнира на 7-й минуте матча забросил американец Райли Барбер.

В этом сезоне он провел несколько матчей за "Детройт Ре д Уингз". В основном играл в фарм-клубе "Гранд Рэпидз Гриффинз".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 мая 2022
Сегодня в Финляндии стартует чемпионат мира по хоккею
// NEWSru.co.il // Спорт // 06 мая 2022
От коронавируса умер известный финский хоккеист
// NEWSru.co.il // Спорт // 30 апреля 2022
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Израиля вылетела в дивизион 2В
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 апреля 2022
Юниорский чемпионат мира по хоккею. Канадцы в полуфинал не вышли

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:36 Умер известный советский футболист
18:20 Первый гол чемпионата мира по хоккею забросил американец Райли Барбер
14:27 Иранская тяжелоатлетка "исчезла" во время молодежного чемпионата мира в Греции
14:06 Сегодня в Финляндии стартует чемпионат мира по хоккею
13:50 Юниорский женский чемпионат Европы по футболу. В финале сыграют немки и испанки
13:39 Лига наций. Сборная Украины сыграет два домашних матча в Польше
09:00 Первая сборная Евролиги
07:15 "Даллас" разгромил "Финикс" и сравнял счет в серии
06:57 Роберт Левандовски сообщил "Баварии", что не хочет продлевать контракт
06:43 "Реал" забил шесть голов. "Леванте" вылетел в Сегундо
Загрузка...