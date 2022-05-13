Сегодня в Финляндии стартует чемпионат мира по хоккею. Турнир пройдет в Тампере и Хельсинки.

Сборные России и Беларуси были отстранены после нападения России на Украину. Их заменили команды Австрии и Франции.

В Хельсинки проведут матчи команды группы А: Канада, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Франция, Италия.

Команды группы В сыграют в Тампере: Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Великобритания, Австрия.