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NEWSru.co.il :: Спорт13 мая 2022 г., 14:06

Сегодня в Финляндии стартует чемпионат мира по хоккею

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Сегодня в Финляндии стартует чемпионат мира по хоккею

Сегодня в Финляндии стартует чемпионат мира по хоккею. Турнир пройдет в Тампере и Хельсинки.

Сборные России и Беларуси были отстранены после нападения России на Украину. Их заменили команды Австрии и Франции.

В Хельсинки проведут матчи команды группы А: Канада, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Франция, Италия.

Команды группы В сыграют в Тампере: Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Великобритания, Австрия.


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