Чемпионат мира по хоккею. Сборная Израиля вылетела в дивизион 2В
В Хорватии близится к завершению чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2 А. Сборная Израиля проиграла все матчи с крупным счетом и вылетела в дивизион 2В.
В четвертом туре израильтяне проиграли испанцам 2:6.
Разница забитых и пропущенных 4:32.
Напомним, по итогам прошлого чемпионата израильтяне поднялись в дивизион 2 А (стали победителями 2В).
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