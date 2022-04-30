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NEWSru.co.il :: Спорт30 апреля 2022 г., 08:04

Чемпионат мира по хоккею. Сборная Израиля вылетела в дивизион 2В

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Чемпионат мира по хоккею. Сборная Израиля вылетела в дивизион 2В

В Хорватии близится к завершению чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2 А. Сборная Израиля проиграла все матчи с крупным счетом и вылетела в дивизион 2В.

В четвертом туре израильтяне проиграли испанцам 2:6.

Разница забитых и пропущенных 4:32.

Напомним, по итогам прошлого чемпионата израильтяне поднялись в дивизион 2 А (стали победителями 2В).


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