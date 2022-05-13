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NEWSru.co.il :: Спорт13 мая 2022 г., 14:27

Иранская тяжелоатлетка "исчезла" во время молодежного чемпионата мира в Греции

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Иранская тяжелоатлетка "исчезла" во время молодежного чемпионата мира в Греции

Во время молодежного чемпионата мира по тяжелой атлетике, который недавно завершился в Гераклионе, Греция, "исчезла" иранская спортсменка Йокта Джамали, сообщает "Исраэль а-Йом".

Она покинула гостиницу, в которой проживала сборная Ирана в последний день чемпионата.

Иранские СМИ предполагают, что самая успешная тяжелоатлетка Ирана не захотела возвращаться в страну.


Йекта Джамали бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2021 года и серебряный призер молодежного чемпионата мира 2021 года. В Гераклионе она завоевала серебряную медаль в рывке, и заняла четвертое место в общем зачете.

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