Иерусалим:
13 - 28°
Тель-Авив:
16 - 24°
Эйлат:
20 - 36°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт13 мая 2022 г., 09:00

Первая сборная Евролиги

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Шейн Ларкин

Перед началом Финала четырех официальный сайт Евролиги опубликовал состав первой сборной турнира.

В голосовании принимали участие журналисты, болельщики, капитаны и главные тренеры команд - участниц Евролиги.

Майк Джеймс (Монако) - Шейн Ларкин (Анадолу Эфес) - Никола Миротич (Барселона) - Уолтер Таварес (Реал, Мадрид) - Саша Везенков (Олимпиакос).

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 мая 2022
"Даллас" разгромил "Финикс" и сравнял счет в серии
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 мая 2022
"Майами" вышел в полуфинал плэй-офф НБА
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 мая 2022
Баскетбол. Результаты четвертьфинальных матчей чемпионата Израиля
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 мая 2022
Восходящая звезда Евролиги: литовский разыгрывающий "Барселоны"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:00 Первая сборная Евролиги
07:15 "Даллас" разгромил "Финикс" и сравнял счет в серии
06:57 Роберт Левандовски сообщил "Баварии", что не хочет продлевать контракт
06:43 "Реал" забил шесть голов. "Леванте" вылетел в Сегундо
06:24 Битва за Лигу чемпионов. "Тоттенхэм" разгромил "Арсенал"
06:12 "Майами" вышел в полуфинал плэй-офф НБА
05:57 Баскетбол. Результаты четвертьфинальных матчей чемпионата Израиля
19:43 Джиро д`Италия. Арно Демар выиграл два этапа подряд и установил рекорд
15:20 Криштиану Роналду установил рекорд "Манчестер Юнайтед"
15:09 "Манчестер Сити" установил рекорд Англии
Загрузка...