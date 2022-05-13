Первая сборная Евролиги
Перед началом Финала четырех официальный сайт Евролиги опубликовал состав первой сборной турнира.
В голосовании принимали участие журналисты, болельщики, капитаны и главные тренеры команд - участниц Евролиги.
Майк Джеймс (Монако) - Шейн Ларкин (Анадолу Эфес) - Никола Миротич (Барселона) - Уолтер Таварес (Реал, Мадрид) - Саша Везенков (Олимпиакос).
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