Восходящая звезда Евролиги: литовский разыгрывающий "Барселоны"

Восходящей звездой Евролиги сезона 2021-2022 годов признан литовский разыгрывающий "Барселоны" Рокас Йокубайтис, сообщает официальный сайт турнира.

Баскетболист перешел в каталонский клуб из "Жальгириса" в 2021 году.

21-летний разыгрывающий набирал в матчах Евролиги в среднем 7.2 очка за игру и делал 2.8 передач.

В выборе лучшего баскетболиста турнира в возрасте до 22 лет участвуют главные тренеры всех команд - участниц Евролиги.