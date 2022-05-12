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NEWSru.co.il :: Спорт12 мая 2022 г., 12:18

Восходящая звезда Евролиги: литовский разыгрывающий "Барселоны"

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Восходящая звезда Евролиги: литовский разыгрывающий "Барселоны"

Восходящей звездой Евролиги сезона 2021-2022 годов признан литовский разыгрывающий "Барселоны" Рокас Йокубайтис, сообщает официальный сайт турнира.

Баскетболист перешел в каталонский клуб из "Жальгириса" в 2021 году.

21-летний разыгрывающий набирал в матчах Евролиги в среднем 7.2 очка за игру и делал 2.8 передач.

В выборе лучшего баскетболиста турнира в возрасте до 22 лет участвуют главные тренеры всех команд - участниц Евролиги.


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