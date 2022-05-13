"Даллас" разгромил "Финикс" и сравнял счет в серии
В шестом матче четвертьфинальной серии плэй-офф НБА "Даллас Мэверикс" разгромил "Финикс Санз" 113:86.
Счет в серии 3:3.
Решающей стала вторая четверть, которую "Даллас" выиграл со счетом 32:20. После первой половины матча 60:45.
Лидер техасцев Лука Дончич набрал 33 очка, сделал 11 подборов и 8 передач.
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