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NEWSru.co.il :: Спорт13 мая 2022 г., 06:12

"Майами" вышел в полуфинал плэй-офф НБА

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"Майами" вышел в полуфинал плэй-офф НБА

"Майами Хит" вышел в полуфинал плэй-офф НБА (финал Восточной конференции), победив в шестом матче серии "Филадельфию Сиксерз" 99:90.

Счет в серии 4:2.

Эксперты предполагали, что хозяева сравняют счет в серии, считая "Сиксерз" "домашними фаворитами".

"Огоньки" уверенно выиграли вторую половину матча 50:42.

Лидер "Майами" Джимми Батлер набрал 32 очка, сделал 8 подборов и 4 передачи.


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