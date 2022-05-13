"Майами" вышел в полуфинал плэй-офф НБА
"Майами Хит" вышел в полуфинал плэй-офф НБА (финал Восточной конференции), победив в шестом матче серии "Филадельфию Сиксерз" 99:90.
Счет в серии 4:2.
Эксперты предполагали, что хозяева сравняют счет в серии, считая "Сиксерз" "домашними фаворитами".
"Огоньки" уверенно выиграли вторую половину матча 50:42.
Лидер "Майами" Джимми Батлер набрал 32 очка, сделал 8 подборов и 4 передачи.
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