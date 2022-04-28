Чемпионат мира по хоккею. Голландцы разгромили сборную Израиля

В Загребе проходит чемпионат мира по хоккею в группе 2А. В нем принимают участие сборные Китая, Хорватии, Нидерландов, Испании и Израиля.

В матче третьего тура голландцы разгромили сборную Израиля 7:0.

29 апреля сборная Израиля сыграет со сборной Испании. От вылета в дивизион 2В нашу команду спасет только победа.