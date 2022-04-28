Чемпионат мира по хоккею. Голландцы разгромили сборную Израиля
В Загребе проходит чемпионат мира по хоккею в группе 2А. В нем принимают участие сборные Китая, Хорватии, Нидерландов, Испании и Израиля.
В матче третьего тура голландцы разгромили сборную Израиля 7:0.
29 апреля сборная Израиля сыграет со сборной Испании. От вылета в дивизион 2В нашу команду спасет только победа.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 28 апреля 2022
Юниорский чемпионат мира по хоккею. Чеитвертьфинальные пары
Юниорский чемпионат мира по хоккею. Чеитвертьфинальные пары
// NEWSru.co.il // Спорт // 28 апреля 2022
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Израиля была разгромлена в двух матчах
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Израиля была разгромлена в двух матчах