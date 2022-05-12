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NEWSru.co.il :: Спорт12 мая 2022 г., 10:29

Победителем Еврокубка стал "Виртус"

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Победителем Еврокубка стал "Виртус"

Победителем Еврокубка стал "Виртус" (Болонья), в финале победивший "Бурсаспор" 80:67.

Итальянцы мощно начали финальный матч. 25:12 после 10 минут. После 20 - 41:31, 30 - 62:53.

Самым результативным игроком финала стал Милош Теодосич, набравший 21 очко.

Победа в Еврокубке дает "Виртусу" право выступить в Евролиге в следующем сезоне.


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