Официально. Никола Йокич признан самым ценным игроком сезона НБА
Никола Йокич во второй раз подряд признан самым ценным игроком регулярного сезона НБА, сообщает официальный сайт лиги.
Он стал 15-м игроком в истории НБА, становившимся самыми ценным игроком сезона больше одного раза.
Среднестатистические показатели - 27.1 + 13.8 подборов + 7.9 передач за матч.
Никола Йокич стал первым игроком в истории Лиги, набравшим в одном сезоне более 2000 очков, сделавшим более 1000 подборов и 500 передач.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 мая 2022
Умер легендарный центровой, восемь раз участвовавший в Матче всех звезд НБА
Умер легендарный центровой, восемь раз участвовавший в Матче всех звезд НБА
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 мая 2022
"Майами" и "Финикс" разгромили соперников и приблизились к полуфиналам
"Майами" и "Финикс" разгромили соперников и приблизились к полуфиналам