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NEWSru.co.il :: Спорт12 мая 2022 г., 09:58

Официально. Никола Йокич признан самым ценным игроком сезона НБА

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Официально. Никола Йокич признан самым ценным игроком сезона НБА

Никола Йокич во второй раз подряд признан самым ценным игроком регулярного сезона НБА, сообщает официальный сайт лиги.

Он стал 15-м игроком в истории НБА, становившимся самыми ценным игроком сезона больше одного раза.

Среднестатистические показатели - 27.1 + 13.8 подборов + 7.9 передач за матч.

Никола Йокич стал первым игроком в истории Лиги, набравшим в одном сезоне более 2000 очков, сделавшим более 1000 подборов и 500 передач.


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