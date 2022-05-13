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NEWSru.co.il :: Спорт13 мая 2022 г., 18:36

Умер известный советский футболист

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Умер известный советский футболист

13 мая на 69-м году жизни умер известный советский футболист Виктор Самохин, сообщает официальный сайт московского "Спартака".

В 2020 году у него был диагностирован рак, в конце прошлого года бывший спортсмен перенес инсульт.

Виктор Самохин выступал за команды "Спартак" (Москва) (чемпион СССР 1979 года, трехкратный серебряный призер чемпионатов СССР), ЦСКА (Москва), команду Южной группы войск, "Сокол" (Саратов), ТРАСКО (Москва).

Он несколько лет был игроком сборной СССР, но в основном был запасным игроком, сыграв только один матч - в 1979 году против сборной ФРГ.


Виктор Самохин работал в тренерском штабе московского "Спартака", был главным тренером команд "Алмаз" (Москва), "Спартак" (Щелково), "Луховицы" и "Звезда" (Серпухов).

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