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NEWSru.co.il :: Спорт30 апреля 2022 г., 18:54

Умер один из самых влиятельных футбольных агентов Мино Райола

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Умер один из самых влиятельных футбольных агентов Мино Райола

30 апреля на 55-м году жизни после продолжительной болезни легких умер один из самых влиятельных футбольных агентов мира Мино Райола, сообщает ESPN.

Он вел дела суперзвезд Поля Погба, Златана Ибрагимовича, Марио Балотелли, Эрлинга Холанна, Джанлуиджи Доннаруммы, Павла Недведа.

Несколько дней назад многие издания мира сообщили о смерти Мино Райолы, но он опроверг данную информацию, пожаловавшись, что его хоронят второй раз за последние четыре месяца.


Сегодня информацию о смерти агента подтвердили его родственники в твиттере.

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