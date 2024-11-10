Вратарь польской команды утонул во время тренировки

Во время тренировки команды "Нотец" (Чарнкув) трагически погиб вратарь Матеуш Гемпе, сообщают польские СМИ.

Мяч вылетел за пределы тренировочного поля и попал в реку. Вратарь попытался достать мяч и упал в воду. его унесло быстрым течением. Тело погибшего нашли примерно через два часа.

32-летний Матеуш Гемпе всю карьеру играл за "Нотец". Несколько сезонов провел в арендах в других командах. Он также выступал за несколько футзальных команд.

Матеуш Гемпе - бывший вратарь сборной Польши для слабослышащих.

"Нотец" выступает в третьей польской лиге. Чарнкув - поселок в Силезском воеводстве.