Вратарь польской команды утонул во время тренировки
время публикации: 10 ноября 2024 г., 19:16 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 19:16
Во время тренировки команды "Нотец" (Чарнкув) трагически погиб вратарь Матеуш Гемпе, сообщают польские СМИ.
Мяч вылетел за пределы тренировочного поля и попал в реку. Вратарь попытался достать мяч и упал в воду. его унесло быстрым течением. Тело погибшего нашли примерно через два часа.
32-летний Матеуш Гемпе всю карьеру играл за "Нотец". Несколько сезонов провел в арендах в других командах. Он также выступал за несколько футзальных команд.
Матеуш Гемпе - бывший вратарь сборной Польши для слабослышащих.
"Нотец" выступает в третьей польской лиге. Чарнкув - поселок в Силезском воеводстве.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 ноября 2024