Серебряный призер чемпионата мира Райан Бабел объявил о завершении карьеры

Знаменитый голландский футболист Райан Бабел объявил в твиттере о завершении карьеры.

Полузащитнику 19 декабря исполнится 38 лет.

Райан Бабел выступал за "клубы Аякс" (двукратный чемпион Нидерландов), "Ливерпуль", "Хоффенхайм", "Касымпаша" (Турция), "Аль-Айн" (Абу-Даби) (обладатель Суперкубка ОАЭ 2016 года), "Депортиво" (Ла-Корунья, "Бешикташ" (чемпион Турции 2017 года), "Фулхэм", "Галатасарай" (обладатель Суперкубка Турции 2019 года).

Райан Бабел - победитель молодежного чемпионата Европы 2007 года, серебряный призер чемпионата мира 2010 года, серебряный призер Лиги наций УЕФА 2019 года.