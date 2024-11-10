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Серебряный призер чемпионата мира Райан Бабел объявил о завершении карьеры

время публикации: 10 ноября 2024 г., 19:34 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 19:34
Серебряный призер чемпионата мира Райан Бабел объявил о завершении карьеры
AP Photo/Peter Dejong

Знаменитый голландский футболист Райан Бабел объявил в твиттере о завершении карьеры.

Полузащитнику 19 декабря исполнится 38 лет.

Райан Бабел выступал за "клубы Аякс" (двукратный чемпион Нидерландов), "Ливерпуль", "Хоффенхайм", "Касымпаша" (Турция), "Аль-Айн" (Абу-Даби) (обладатель Суперкубка ОАЭ 2016 года), "Депортиво" (Ла-Корунья, "Бешикташ" (чемпион Турции 2017 года), "Фулхэм", "Галатасарай" (обладатель Суперкубка Турции 2019 года).

Райан Бабел - победитель молодежного чемпионата Европы 2007 года, серебряный призер чемпионата мира 2010 года, серебряный призер Лиги наций УЕФА 2019 года.

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