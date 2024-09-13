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Отборочный матч чемпионата мира. Боливийцы прервали рекордную "черную серию"

время публикации: 13 сентября 2024 г., 10:34 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 10:40
Отборочный матч чемпионата мира. Боливийцы прервали рекордную "черную серию"
AP Photo/Esteban Felix

В матче восьмого тура южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Боливии в гостях победила команду Чили 2:1.

Боливийцы прервали рекордную серию без побед в гостевых отборочных матчах чемпионатов мира. Она длилась с 1993 года и составила 67 матчей.

Самая длительная серия без побед в гостевых отборочных матчах чемпионатов мира у сборной Люксембурга, которая не побеждала с 1937 по 2008 годы. Серия составила 53 игры.

Самая длительная продолжающаяся серия без побед в гостевых отборочных матчах чемпионатов мира у сборной Сан-Марино. Она продолжается с 1992 года и насчитывает 38 игр. Строго говоря, сборная Сан-Марино никогда не побеждала в отборочном матче чемпионата мира, ни домашнем, ни выездном. Неделю назад команда Сан-Марино одержала первую победу в официальном матче. В игре Лиги наций одержана победа над командой Лихтенштейна 1:0.

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